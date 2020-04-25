Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч

Число смертей в результате болезней, вызванных коронавирусом, превысило 200 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по последним сведениям, заражены коронавирусом 2,8 миллиона человек, более 810 тысяч зараженных излечились.

Самое большое число заболевших зарегистрировано в США — свыше 924 тысяч человек. В тройку стран, наиболее пострадавших от коронавируса, также входят Испания (более 223 тысячи случаев заражения) и Италия (свыше 195 тысяч зараженных).