Испанцам разрешат выходить на прогулки

Жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице со 2 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.

«Если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем», — сказал Санчес.

Ранее Испания разрешила раз в день детям выходить на улицу вместе со взрослыми.

В Испании коронавирусом заразились больше 200 тысяч, скончались почти 23 тысячи человек.