В пакистанской провинции Пенджаб врачи и медсестры объявили голодовку из-за нехватки средств индивидуальной защиты во время пандемии, сообщил президент ассоциации молодых врачей Пенджаба Салман Хасиб в эфире телеканала Geo.tv.

«Мы находимся на передовой в борьбе с вирусом, если мы не защищены, то в опасности находится все население», — заявил Хасиб.

Он отметил, что в голодовке участвуют около 30 врачей.

В Пакистане коронавирус подтвердился у 150 медицинских работников. Всего в стране заразились 12 тысяч, скончались 256 человек.