Число жертв коронавируса в американском штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 437 человек, на 15 больше, чем днем ранее, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

"У нас 437 смертей вчера. Это ужасные новости", - сказал Куомо, отметив, что ежедневная смертность держится примерно на одном уровне. Уже шесть дней уровень смертности от коронавируса в штате ежедневно превышает 400 человек, но не достигает 500.

Трагический рекорд по числу жертв коронавируса в Нью-Йорке был установлен 8 апреля, когда за сутки скончались 799 человек.