Ильгар Гусейнов, отдел информации 25 апреля 2020, 23:59

Правоохранительные органы Азербайджана усилили меры по борьбе с теневой экономикой и предпринимателями, уклоняющимися от налогов и эксплуатирующими работников без трудового договора. Напомним, что недавно в одном из своих выступлений президент Ильхам Алиев строго предупредил предпринимателей не уклоняться от оформления работников на основе трудовых договоров. Как стало известно haqqin.az, недавно в рамках этих мер было возбуждено уголовное дело против руководителя учебного центра, в котором без надлежащего оформления работали почти сто человек.

На "горячую линию" Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре поступила информация, что в учебном центре Jalal-İ с большинством сотрудников трудовые договора не заключались, что давало возможность руководству учреждения присваивать часть их заработной платы. В ходе расследования эти факты подтвердились, как и то, что учредители Jalal-İ злостно уклонялось от выплаты налогов и социальных отчислений. По результатам проверки в отношении руководителя центра Джалала Магеррамова было возбуждено уголовное дело. Борьба с теневой экономикой в Азербайджане в последние годы приняла целенаправленный и постоянный характер. Глава государства Ильхам Алиев неоднократно призывал отказаться от практики двойной бухгалтерии, уклонения от налогов, использования труда работников без заключения с ними установленных законом договоров и других нарушений государственных нормативных актов. Президент Азербайджана также обращался к гражданам, призывая их требовать от своих работодателей оформления трудовых отношений в соответствии с законами республики.