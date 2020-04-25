Генпрокуратура накрыла Jalal-İ: свыше ста сотрудников без трудовых договоров от слов к делу
Правоохранительные органы Азербайджана усилили меры по борьбе с теневой экономикой и предпринимателями, уклоняющимися от налогов и эксплуатирующими работников без трудового договора. Напомним, что недавно в одном из своих выступлений президент Ильхам Алиев строго предупредил предпринимателей не уклоняться от оформления работников на основе трудовых договоров.
Как стало известно haqqin.az, недавно в рамках этих мер было возбуждено уголовное дело против руководителя учебного центра, в котором без надлежащего оформления работали почти сто человек.
На "горячую линию" Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре поступила информация, что в учебном центре Jalal-İ с большинством сотрудников трудовые договора не заключались, что давало возможность руководству учреждения присваивать часть их заработной платы.
В ходе расследования эти факты подтвердились, как и то, что учредители Jalal-İ злостно уклонялось от выплаты налогов и социальных отчислений. По результатам проверки в отношении руководителя центра Джалала Магеррамова было возбуждено уголовное дело.
Борьба с теневой экономикой в Азербайджане в последние годы приняла целенаправленный и постоянный характер. Глава государства Ильхам Алиев неоднократно призывал отказаться от практики двойной бухгалтерии, уклонения от налогов, использования труда работников без заключения с ними установленных законом договоров и других нарушений государственных нормативных актов. Президент Азербайджана также обращался к гражданам, призывая их требовать от своих работодателей оформления трудовых отношений в соответствии с законами республики.
Как отмечал президент, люди, работающие без трудового договора, фактически мирятся с нарушением своих прав и рискуют в будущем остаться без пенсии и медицинской страховки. В то же время он не раз предупреждал предпринимателей, что против нарушающих установленный государством порядок предоставления работы и скрывающих свои доходы с целью уменьшения размера налогов будут предприниматься самые жесткие меры.
Тем не менее кое-кто продолжает придерживаться порочной практики ведения бизнеса. Бесславная судьба Jalal-İ должна для таких стать уроком. Примечательно, что на сайте этого учебного центра указано, что он создан благодаря поддержке частного сектора государством. На протяжении 19 лет Jalal-İ занимался подготовкой абитуриентов и проводил курсы по иностранным языкам, бухгалтерии, дизайну и др., взимая за это достаточно высокую плату и широко рекламируя свою деятельность посредством плакатов и объявлений.