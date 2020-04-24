Отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали с подозрением на коронавирус
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прошел тестирование на коронавирус. Как передает ТАСС, об этом сообщил комментатор Рамазан Рабаданов.
Ранее стало известно, что 57-летний Нурмагомедов-старший госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию.
"Абдулманап сдал анализы, - сказал Рабаданов. - Завтра должны быть результаты".
Напомним, что в 2019 году А.Нурмагомедов перенес операцию на сердце.