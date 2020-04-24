Предприниматели взяли штурмом закрытые рынки в Украине

Предприниматели взяли штурмом два рынка в городе Каменское Днепропетровской области Украины, закрытых на карантин в связи с пандемией нового коронавируса, и самовольно возобновили торговлю. Об этом сообщило в субботу украинское издание "Цензор.нет".

Издание ссылается на запись на странице в Facebook жительницы Каменского Галины Залоги, которая сообщила о том, что торговцы силой открыли ворота рынков и приступили к работе. "Сегодня предприниматели не выдержали и штурмом ворот Центрального и Дмитровского рынков города Каменское реализовали свое право на труд", - написала Залога.

Она опубликовала в соцсети видеозаписи, сделанные на рынке в Каменском. По ее утверждению, очередей перед лотками нет, а торговцы соблюдают санитарные нормы и правила карантина.

При этом "Цензор.нет" отмечает, что на видео заметно, как у некоторых покупателей маски опущены под подбородок, а на входе на рынок не соблюдается безопасная дистанция в 1,5 м.