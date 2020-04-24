Переговорный процесс вокруг поэтапного варианта урегулирования карабах ского конфликта уже подходит к заключительному туру. Заявления Сергея Лаврова говорят о том, что документ на столе, и он должен быть подписан. Об этом в интервью агентству «Новости Армении» заявил экс-министр нацбезопасности Армении, политический деятель Давид Шахназарян.

«Я всегда говорил, что Пашинян обсуждает как раз поэтапный вариант. Это означает, в первую очередь, как сказал Лавров, выведение войск с территорий (пяти районов), а, во вторую очередь, открытие некоторых коммуникаций, что не будет работать, какой-то временный статус Нагорного Карабаха, что не исключает его включение в состав Азербайджана. Очевидно, что эти территории вернут азербайджанцам», - заявил Шахназарян.

По его словам, армянская сторона продолжает скрывать ход переговоров вокруг карабахского вопроса.

«Пашинян, если помните, в первые дни прихода к власти сказал, что не продолжит переговоры с того пункта, который остался от прежних властей, он мол ведет переговоры со своего пункта. Лавров выявил этот самый «пункт» Пашиняна, это означает возвращение некоторых территорий, а остальные вопросы, в том числе статус Нагорного Карабаха, оставить на будущие переговоры. МИД Армении и, вообще, армянская сторона продолжает скрывать действительность, продолжает лгать. Делаются абсурдные, противоречащие друг другу заявления: Никол Пашинян говорил, что решение должно удовлетворить Армению, Карабах и Азербайджан, а Зограб Мнацаканян утверждал, что «какого-либо переговора нет», «это консультации», «на столе нет какого-либо документа», - сказал политический деятель.

Шахназарян также отметил, что Лавров зафиксировал исторически самый низкий уровень армяно-российских отношений.

«Уверен, переговорный процесс вокруг поэтапного варианта уже подходит к заключительному туру, потому что глава МИД России Сергей Лавров сказал, что этот документ на столе, были переговоры, и он должен быть подписан. Это был призыв в адрес властей Армении, в первую очередь, Пашиняна, что пора уже быть искренними с обществом республики и не скрывать реальность, что и делает вот уже два года премьер-министр Армении. Это в каком-то плане было и предупреждением о том, что если власть Армении продолжит скрывать реальность от общества, то Россия просто начнет сама говорить с армянским обществом. Лавров говорил не от своего имени, он говорил от имени сопредседателей МГ ОБСЕ и представлял единое мнение стран-сопредседателей, и это было чересчур неожиданно для властей Армении», - сказал он.