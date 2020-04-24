Польский тренер: «В отеле в Баку три этажа занимали проститутки»

В период карантина многие СМИ вспоминают о событиях давно минувших дней, в том числе и спортивных. Как сообщает haqqin.az , польское издание Gazeta Krakowska рассказало о единственном выступлении местного футбольного клуба «Гутник» в Кубке УЕФА сезона 1996/97, где клуб из Кракова начал свой путь в квалификации матчами против азербайджанской команды «Хазри», представлявшей поселок Бузовна.

Первая игра между «Гутником» и «Хазри» состоялась 17 июля 1996 года в Кракове на Городском стадионе, который также называют «Сухе Стави» («Сухие пруды»).

«Уже в первом матче все сомнения относительно того, кто сильнее, отпали, - пишет Gazeta Krakowska. - Хозяева выиграли со счетом 9:0, хотя к 28-й минуте на табло горели нули, а на 64-й минуте счет все еще был 2:0».

Первый и, как выяснилось, победный гол забил нигериец Муса Яхая, за что получил подарок от спонсора – телевизор. По два гола забили Дариуш Ромузга, Ежи Войнецки и Марек Заяц. Авторами еще двух голов стали Бартоломеу Ямроз и… вратарь из Ижевска Сергей Шиповский, который уговорил товарищей по команде позволить ему принять участие в исторической победе. На 86-й минуте экс-голкипер донецкого «Шахтера» реализовал пенальти.

«В Баку «металлурги» (слово hutnik в переводе на русский - Ред.) прибыли, не зная, как их примут хозяева, - продолжает делится воспоминаниями польское СМИ. - Однако Шиповский, как человек, приехавший из СССР, заверил команду, что все будет хорошо. И он не ошибся. Польских футболистов ждали чешское пиво, русская икра и местные девушки, исполняющие танец живота».