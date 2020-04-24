Польский тренер: «В отеле в Баку три этажа занимали проститутки»
В период карантина многие СМИ вспоминают о событиях давно минувших дней, в том числе и спортивных. Как сообщает haqqin.az, польское издание Gazeta Krakowska рассказало о единственном выступлении местного футбольного клуба «Гутник» в Кубке УЕФА сезона 1996/97, где клуб из Кракова начал свой путь в квалификации матчами против азербайджанской команды «Хазри», представлявшей поселок Бузовна.
Первая игра между «Гутником» и «Хазри» состоялась 17 июля 1996 года в Кракове на Городском стадионе, который также называют «Сухе Стави» («Сухие пруды»).
«Уже в первом матче все сомнения относительно того, кто сильнее, отпали, - пишет Gazeta Krakowska. - Хозяева выиграли со счетом 9:0, хотя к 28-й минуте на табло горели нули, а на 64-й минуте счет все еще был 2:0».
Первый и, как выяснилось, победный гол забил нигериец Муса Яхая, за что получил подарок от спонсора – телевизор. По два гола забили Дариуш Ромузга, Ежи Войнецки и Марек Заяц. Авторами еще двух голов стали Бартоломеу Ямроз и… вратарь из Ижевска Сергей Шиповский, который уговорил товарищей по команде позволить ему принять участие в исторической победе. На 86-й минуте экс-голкипер донецкого «Шахтера» реализовал пенальти.
«В Баку «металлурги» (слово hutnik в переводе на русский - Ред.) прибыли, не зная, как их примут хозяева, - продолжает делится воспоминаниями польское СМИ. - Однако Шиповский, как человек, приехавший из СССР, заверил команду, что все будет хорошо. И он не ошибся. Польских футболистов ждали чешское пиво, русская икра и местные девушки, исполняющие танец живота».
«Мы остановились в 10-этажном отеле на шестом или седьмом этаже, - рассказывает Михал Кроликовски, который тогда работал в «Гутнике» вторым тренером. - А ниже, на трех этажах, были проститутки. Когда лифт останавливался на одном из нижних этажей, проститутки зазывали воспользоваться их услугами».
Ответная игра проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. 24 июля 1996 года «Хазри» сыграл лучше, чем в Польше, и даже дважды вел в счете благодаря голам Афгана Талыбова и Паши Алиева, но все же упустил победу – 2:2.
После «Хазри» «Гутник» прошел чешскую «Сигму» (0:1, 3:1) и пробился в 1/32 финала Кубка УЕФА, где уступил будущему полуфиналисту турнира - французскому «Монако» (0:1, 1:3). С тех пор «Гутник» в еврокубках не выступал. Сейчас клуб из Кракова прозябает в Третьей лиге чемпионата Польши.
Для «Хазри» то участие в Кубке УЕФА также было единственным в истории. В 1998 году клуб из-за финансовых проблем прекратил существование.