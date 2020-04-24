Госрадио Северной Кореи рассказало, чем занимается Ким Чен Ын

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На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны. Информацию об этом передает южнокорейское агентство «Ренхап». «Товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён», — говорится в сообщении радиостанции. В какой конкретной форме Ким Чен Ын передал благодарность, не уточняется.

Самчжиён — новый город, строительство которого завершилось в конце прошлого года. В церемонии участвовал сам северокорейский лидер. В то же время эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили со ссылкой на фотографии со спутников, что личный поезд северокорейского лидера был замечен 21 и 23 апреля на станции курортного города Вонасан на юго-востоке КНДР. Южнокорейское агентство «Ренхап» ранее предположило, что Ким Чен Ын находится в Вонсане, чтобы избежать заражения коронавирусом, хотя власти КНДР не сообщали ни об одном случае заражения в стране.