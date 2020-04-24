34 года назад произошла трагедия Чернобыля: «черный» день в истории СССР

Сегодня отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Дата связана с событиями на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Тогда в ходе проектных испытаний системы безопасности произошел взрыв на четвертом энергоблоке. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. До сих пор события на Чернобыльской АЭС считаются самой крупной техногенной катастрофой.

К ликвидации последствий аварии привлекли более 600 тыс. человек. Их основная работа заключалась в создании особого укрытия над разрушенным блоком и обработке зараженной площади.

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а более полумиллиона ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.

Только через 36 часов после катастрофы было эвакуировано почти пятьдесят тысяч человек, пишет Корреспондент.net. Они взяли с собой только самое необходимое, в основном только документы, им пообещали, что они вернутся домой в течение двух или трех дней. Однако больше никто из них сюда не вернулся. Всего было эвакуировано 115 тысяч человек из Припяти и окрестных поселений.