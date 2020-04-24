Сепаратисты создали на юге Йемена свое государство

Также на юге Йемена объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эти решения, по мнению международно признанного правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией, будет иметь «катастрофические последствия» для мирного соглашения, сообщает Reuters.

Сепаратисты из Южного переходного совета в Йемене объявили о создании собственного правительства в южных регионах государства, находящихся под их контролем, в том числе и в Адене. Они обвинили международно признанное правительство республики в неисполнении обязательств и подготовке "заговора", передает Дойче велле.

«Заявление так называемого переходного совета о своем намерении сформировать свою администрацию на юге является возобновлением вооруженного мятежа... и объявлением о полном выходе из Эр-Риядского соглашения», — заявил министр иностранных дел Йемена Мохаммед аль-Хадхрами.

Согласно заявлению переходного совета, режим ЧП в ряде регионов был введен по причине отказа официального руководства страны выполнять заключенные соглашения. Свое решение переходный совет объяснил «возросшим числом заговоров и интриг против нашей революции». По мнению непризнанной администрации, власти Йемена также не выплачивает зарплату жителям юга в течение нескольких месяцев и «поддерживают терроризм» на территории страны.

Юг и север Йемена объединились в 1990 году, в 1994 году в стране началась гражданская война, закончившаяся победой северян. Однако сепаратистские настроения на юге по-прежнему сильны. В 2014 году начался новый военный конфликт в Йемене. С одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В ноябре 2019 года в Эр-Рияде была заключена сделка между признанным международным сообществом правительством Йемена и сепаратистами из Южного переходного совета. Стороны договорились создать единое правительство из 24 министерств и слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры из южных и северных провинций. Однако перемирие неоднократно нарушалось.

В марте 2020 года основные участники конфликта в Йемене ответили согласием на призыв генсека ООН Антониу Гутерриша о гуманитарном перемирии ради борьбы с коронавирусом во всем мире. Тогда же он призвал к немедленному прекращению военной кампании в Йемене и сосредоточению усилий на переговорах ради достижения политического урегулирования конфликта.