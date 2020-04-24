Не ждите: Италия не пустит туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов. Об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.

«Будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Международного туризма в этом году не будет, поэтому родился план «Путешествую в Италии», который предполагает инвестиции во внутренний туризм»,— цитирует ТАСС Франческини.

По словам министра, культурные достопримечательности в Италии откроют в мае. Среди них — Колизей и Помпеи. Он сказал, что откроются только те достопримечательности, которые смогут обеспечивать меры безопасности.

Все музеи, выставки и учреждения культуры в Италии закрыты с 8 марта. Постепенная отмена ограничений ожидается с 4 мая.

В Италии, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 195 тысяч случаев заражений коронавирусом. От COVID-19 умерли более 26 тысяч человек.