Одна из вершин Альп окрасилась цветами турецкого флага

Вершина одной из самых живописных гор Швейцарии – Маттерхорна (Западные Альпы) окрасилась в цвета турецкого флага в знак солидарности в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, передает Anadolu.

Гора Маттерхорн, высота которой составляет 4 478 м, расположена на границе Швейцарии в кантоне Вале и Италии в провинции Валле-д’Аоста и считается одной из достопримечательностей Швейцарии.

Фотография вершины горы, на которую был спроецирован флаг Турции, за короткое время стала одной из самых популярных в соцсетях Швейцарии.

Представители турецкой общины европейской страны выразили признательность швейцарским властям за поддержку Турции.