Запущенный Ираном в космос военный спутник вряд ли способен предоставлять важные военные данные, сообщил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.

По его словам, Космические силы отслеживают два космических объекта, связанные с запуском иранского военного спутника «Нур» («Свет»): сам космический аппарат стандарта CubeSat или микроспутник и ступень ракеты-носителя «Касед».

«Иран заявляет, что спутник может предоставлять снимки. На самом деле это болтающаяся в космосе веб-камера. Вряд ли она предоставляет разведданные»,— написал он Twitter.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в космос первый иранский военный спутник, который успешно был выведен на космическую орбиту 22 апреля. По словам командующего КСИР Хосейна Салами, наличие военного спутника на орбите позволит Ирану получать стратегически важную информацию.