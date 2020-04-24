В Ухане выздоровели все пациенты с коронавирусом

В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, эпицентра вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

"Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией", - цитирует РИА Новости Ми Фэна.

Ранее в опубликованной статистике на 25 апреля госкомитет сообщал, что с начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), 63 604 человека выздоровели, 4 512 скончались (3 869 - в Ухане). Сообщалось, что в Ухане оставалось 12 пациентов.