Икрам Нур, автор haqqin.az 12:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с руководящими кадрами Партии справедливости и развития заявил, что Турция после последствий коронавирусной пандемии станет одним из центров нового мирового порядка. Он также добавил, что в мире сложился кризис, которому не было равных со времен Второй мировой войны. По его словам, Турция должна начать думать о том, как использовать эту возможность.

За последние несколько месяцев турецкий лидер не делал более громких заявлений, вызвавших такую волну обсуждений как внутри страны, так и за ее рубежами – к сожалению, зачастую основанных на спекуляциях и туркофобии. Впрочем, иного, видимо, ожидать и не следовало – слишком уж многим на внешнеполитической арене за последние пару лет Анкара оттоптала любимые мозоли. Вновь раздались крики о неоосманизме, национализме и прочих «измах», которым якобы привержен турецкий лидер, а потому есть необходимость обсудить даже не цитаты, вырванные из его речи, а тот, без всякого преувеличения, исторический контекст, в котором прозвучали его слова. «Мир после пандемии никогда не будет прежним» - выражение, затасканное до дыр и затертое до полного обесценивания. Безусловно, что-то изменится, но основные противоречия и геополитические противостояния XXI века, не вдруг возникшие, и пандемией не остановленные – никуда не исчезли и не исчезнут. Более того, чуть отлегло – и на наших глазах они вновь возобновились. А кроме того, оправившись от некоторого шока, политики ведущих мировых государств уже сейчас стараются отыграть ситуацию в свою пользу, элементарно используя пандемию в качестве инструмента политических игр на международной арене. Примеров тому – только новостные ленты открыть: саудиты под благовидным предлогом взяли паузу на йеменском театре боевых действий, экспортеры и импортеры нефти перекраивают регулирующие механизмы этого рынка. И совсем уж бешеная активность отмечается в американо-китайском противостоянии. Всюду жизнь, и она продолжается – мир меняется на наших глазах. А потому любой ответственный лидер должен думать о том, как с максимальной эффективностью встроиться в эти изменения.