Так сказал Эрдоган. Турция - новый центр нового миропорядка наш комментарий
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с руководящими кадрами Партии справедливости и развития заявил, что Турция после последствий коронавирусной пандемии станет одним из центров нового мирового порядка.
Он также добавил, что в мире сложился кризис, которому не было равных со времен Второй мировой войны. По его словам, Турция должна начать думать о том, как использовать эту возможность.
За последние несколько месяцев турецкий лидер не делал более громких заявлений, вызвавших такую волну обсуждений как внутри страны, так и за ее рубежами – к сожалению, зачастую основанных на спекуляциях и туркофобии. Впрочем, иного, видимо, ожидать и не следовало – слишком уж многим на внешнеполитической арене за последние пару лет Анкара оттоптала любимые мозоли.
Вновь раздались крики о неоосманизме, национализме и прочих «измах», которым якобы привержен турецкий лидер, а потому есть необходимость обсудить даже не цитаты, вырванные из его речи, а тот, без всякого преувеличения, исторический контекст, в котором прозвучали его слова.
«Мир после пандемии никогда не будет прежним» - выражение, затасканное до дыр и затертое до полного обесценивания. Безусловно, что-то изменится, но основные противоречия и геополитические противостояния XXI века, не вдруг возникшие, и пандемией не остановленные – никуда не исчезли и не исчезнут. Более того, чуть отлегло – и на наших глазах они вновь возобновились.
А кроме того, оправившись от некоторого шока, политики ведущих мировых государств уже сейчас стараются отыграть ситуацию в свою пользу, элементарно используя пандемию в качестве инструмента политических игр на международной арене.
Примеров тому – только новостные ленты открыть: саудиты под благовидным предлогом взяли паузу на йеменском театре боевых действий, экспортеры и импортеры нефти перекраивают регулирующие механизмы этого рынка. И совсем уж бешеная активность отмечается в американо-китайском противостоянии. Всюду жизнь, и она продолжается – мир меняется на наших глазах. А потому любой ответственный лидер должен думать о том, как с максимальной эффективностью встроиться в эти изменения.
«C позволения Аллаха мы, конечно, выиграем войну с коронавирусом. А потом мы столкнемся с реальностью нового мира. По этой причине, с одной стороны, продолжая нашу борьбу с инфекцией, с другой стороны, мы должны подготовиться к периоду после пандемии», - сказал турецкий лидер на видеоконференции саммита Тюркского совета.
А потому недавнее заявление Эрдогана вполне логично и связано с размышлениями о том, какова будущая роль Турции в стремительно меняющемся мире, потому как старую она откровенно переросла, а за новую, более соответствующую ее нынешнему потенциалу и возможностям, более адекватно отражающую тот рывок в развитии, который был сделан с начала 2000-х - предстоит ожесточенная борьба.
«Впервые со времен Второй мировой войны Турция получила возможность оказаться в центре процесса передела мирового порядка. Мы должны оценить ее и подготовиться интеллектуально и физически к ее реализации. Нам также нужна строгая подготовка в соответствии с нашей политической повесткой дня и в соответствии с ожиданиями нашей нации», - заявил Эрдоган, и здесь нельзя не согласиться с каждым словом турецкого лидера.
«Мир больше пяти», - постоянно говорит он, намекая, что в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций присутствует всего пять постоянных членов (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция). Что не совсем, согласитесь, справедливо – а где в таком случае место и голос региональных держав? И как им быть в ситуации, когда «большая пятерка» самоустраняется от решения от тех проблем, которые важны именно для того же Ближнего Востока? Вполне здравый подход, не находите?
То же – и в отношении ядерного оружия, в стремлении обладать которое так часто в последнее время стали обвинять Эрдогана. А между тем, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган объяснил свою позицию следующими словами: «Как и всех остальных, нас тревожит то обстоятельство, что страны, располагающие ядерными вооружениями, угрожают особенно тем, у кого нет такого оружия. И оружие массового уничтожения на основе ядерного потенциала используется как козырь в каждом кризисе, вместо того чтобы подлежать полной ликвидации. Этот потенциал должен быть или запрещен для всех, или открыт для всех». Согласитесь, здравое зерно здесь присутствует.
«Исходя из выше сказанного, вывод навязывается сам собой: Эрдоган хочет быть главой тюркского мира, с ядерным вооружением, членом Совбеза ООН и сверхдержавой нового мирового порядка», - написал на днях один из экспертов по Турции. И действительно – данный вывод именно что «навязывается», причем теми, кто к Анкаре и лично Эрдогану относится, мягко говоря, не слишком дружелюбно.
Турецкий президент и Турция, о чем на haqqin.az говорилось неоднократно, занимают достойное место среди мировых держав, размышляют, а главное, работают для лучшего будущего - это заслуживает уважения. Или же как минимум объективной оценки, очищенной от всяких фобий.