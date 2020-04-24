Коронавирус оставил тбилисцев без овощей и фруктов

В Грузии в связи с коронавирусом с 7 апреля закрыты все сельскохозяйственные рынки, а с 17 апреля запрещено транспортное движение. Введенные запреты вызвали дефицит овощей и фруктов в столице страны Тбилиси.

Как пишет "Кавказский узел", после закрытия всех аграрных рынков тбилисцы покупали овощи и фрукты в частных продуктовых магазинах или у уличных торговцев. Однако введенный запрет на транспортное движение вызвал дефицит качественных овощей, фруктов и зелени, а в ряде районов они вовсе исчезли с прилавков, отмечают тбилисцы.

По словам местных жителей, в сетевых супермаркетах продают овощи и фрукты, но они некачественные. Они отмечают, что в Тбилиси исчезла из продажи зелень. В столицу она поставляется из Марнеульского района, который второй месяц находится в строгом карантине.

Говоря о ценах на овощи, местные жители обратили внимание на их подорожание: чеснок, стоивший 30 лари (9,5 доллара), подорожал до 41 лари (13 долларов) за килограмм, остальные овощи подорожали на 30-50 тетри (9-15 центов).

Опрошенная изданием жительница Тбилиси предполагает, что из продажи также может исчезнуть лук из-за его дороговизны: "Например, не смогла изюм найти для плова, после Пасхи его буквально смели. Не знаю, что будет дальше, стараюсь не паниковать, хотя повод для паники существует".