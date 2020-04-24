В России предложили раздавать бедным еду

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что наиболее бедным гражданам России нужно оказать продовольственную помощь — в виде продуктов или выплат на их приобретение.

«Нам нужно бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты… для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и… помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами», — Цитирует ТАСС Кудрина.

Ранее глава Счетной палаты предложил потратить больше средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его мнению, можно израсходовать чуть больше половины средств и на время кризиса увеличить размер пособия по безработице и МРОТ.