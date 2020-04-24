Лукашенко посоветовал регионам не ждать помощи: «Денег никто не даст»

Нужно прорабатывать рынки по всем направлениям, а не сокращать производство и ждать помощи, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе поездки в совхоз-комбинат «Заря», передает БЕЛТА.

«Если вы будете сидеть: «Вот пандемия, дайте нам денег»… Никто не даст — это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям», — посоветовал Лукашенко главам регионов.