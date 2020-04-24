Лукашенко посоветовал регионам не ждать помощи: «Денег никто не даст»
Нужно прорабатывать рынки по всем направлениям, а не сокращать производство и ждать помощи, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе поездки в совхоз-комбинат «Заря», передает БЕЛТА.
«Если вы будете сидеть: «Вот пандемия, дайте нам денег»… Никто не даст — это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям», — посоветовал Лукашенко главам регионов.
Губернатор Гомельской области объяснил президенту, что проблемы в основном касаются экспортных поставок, которые на фоне пандемии прекращены из-за закрытия границ в других странах. «Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Мы будем думать, как вам помочь», — пообещал Лукашенко.
«Мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано», — подчеркнул белорусский лидер.