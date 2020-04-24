Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

По ее словам, ночью у Кьеза случился инфаркт, однако медики не смогли его спасти, передает ТАСС.

Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза. Ему было 79 лет. О смерти сообщила его жена.

По словам президента благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато, "у него была операция. Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения. Возможно, это как-то связано с вирусом", пишет РИА Новости.

В 80-е и 90-е годы итальянский журналист работал московским корреспондентом газет L'Unita и La Stampa. Позднее писал статьи для различных российских изданий. Являлся автором множества книг, в том числе об СССР и России.

Отметим, что 17 апреля на haqqin.az вышло интервью с Джульетто Кьезой, в котором он поделился своим видением в связи со сложившейся в мире ситуацией с коронавирусом, утверждал, что за пандемией грядет глобальный социальный кризис, а также о том, что его родной Италии COVİD-19 нанес один из самых сокрушительных ударов.