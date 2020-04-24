Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза. Ему было 79 лет. О смерти сообщила его жена.
По ее словам, ночью у Кьеза случился инфаркт, однако медики не смогли его спасти, передает ТАСС.
По словам президента благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато, "у него была операция. Казалось, что он выздоровел, но начались осложнения. Возможно, это как-то связано с вирусом", пишет РИА Новости.
В 80-е и 90-е годы итальянский журналист работал московским корреспондентом газет L'Unita и La Stampa. Позднее писал статьи для различных российских изданий. Являлся автором множества книг, в том числе об СССР и России.
Отметим, что 17 апреля на haqqin.az вышло интервью с Джульетто Кьезой, в котором он поделился своим видением в связи со сложившейся в мире ситуацией с коронавирусом, утверждал, что за пандемией грядет глобальный социальный кризис, а также о том, что его родной Италии COVİD-19 нанес один из самых сокрушительных ударов.