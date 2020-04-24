В России заразившихся коронавирусом уже более 80 тысяч

За последние сутки в России подтвержден 6 361 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием.

«За последние сутки в России подтвержден 6 361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки полностью выздоровели 517 человек. На воскресенье в России зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны. За весь период зарегистрировано 747 смертельных исходов, выздоровели 6 767 человек.

Накануне в России были выявлены 5966 заболевших в 83 регионах, зафиксировано 66 летальных исходов.