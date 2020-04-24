Не верьте соцсетям: «Азеригаз» никому не дарит 10 манатов

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью производственного объединения «Азеригаз», таким образом людей массово ввели в заблуждение.

Вчера ночью в соцсетях была распространена информация и аудиозапись о якобы безвозмездном начислении на смарт-карты «Азеригаз» 10 манатов посредством платежных терминалов. После этого наблюдались случаи скопления людей в ночное время возле платежных терминалов.

«Как производственное объединение «Азеригаз» просим не верить этой информации. Существует услуга, которая называется восстановление смарт-карт. Этот процесс полностью объяснен в видеоматериале, размещенном в соцсетях. Мы говорим о том, как восстановить смарт-карту.

Например, абонент загрузил 10 манатов. В этом случае средства могут быть не загружены на карту, если вы быстро вытащите карту из терминала, или в то же время возникнет проблема с интернет-передатчиками. Но факт отражается в квитанции.

Тогда абонент думает, что деньги загружены, и когда он приходит и загружает сумму на счетчик, то видит нулевой показатель. В этом случае рекомендуется заново вставить смарт-карту в платежный терминал и вновь загрузить сумму, выбрав в меню пункт «Восстановление смарт-карты». Речь идет именно об этом», - говорится в информации ПО.

В сообщении отмечается, что неоднократные попытки провести данную операцию на платежных терминалах могут повредить смарт-карты абонентов, потому что каждый платеж выполняется по одному коду и не повторяется.