Арестовали агента ФБР, работавшего на армянского партнера Мубариза Мансимова

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Проработавший спецагентом в ФБР более 20 лет Бабак Бруманд арестован за получение денег, взяток и подарков на сумму более 200 000 долларов США от адвоката, связанного с армянской организованной преступной группировкой, в обмен на предоставление секретной информации. Об этом говорится в заявлении Коллегии адвокатов округа Калифорния Минюста США, Как сообщает haqqin.az со ссылкой на американские СМИ, вышедший на пенсию в январе Бруманд обвиняется в получении взяток и злоупотреблении должностью госчиновника. Согласно обвинению, агент ФБР, который был назначен в полевой офис в Сан-Франциско и занимался вопросами национальной безопасности и конфиденциальными источниками, регулярно получал взятки и подарки от адвоката.

Отмечается, что между 2015 и 2017 годами Бруманд в среднем получал около 10 000 долларов взяток в месяц. Деньги регулярно выплачивались лицом, получившим статус лицензированного юриста в 2016 году (далее идет как заказчик). За этот период он перевел Бруманду более 200 000 долларов США. Спустя некоторое время адвокат попросил Бруманда проверить в базе данных ФБР информацию о Левоне Терменджяне, представителе армянской организованной преступной группировки. Операция была раскрыта, выяснилось, что в январе 2015 года Бруманд неоднократно просматривал конфиденциальное уголовное дело ФБР в отношении Терменджяна. Отметим, что ранее haqqin.az писал о Левоне Терменджяне, который является бизнес-партнером главы группы компаний Palmali, азербайджанского бизнесмена Мубариза Мансимова, ныне арестованного в Турции за связи с FETO.

Еще в феврале начался суд над Терменджяном, обвиняемым в хищении крупных сумм денег в штате Юта. Терменджян, известный как “Лев Аслан Дермен”, обвиняется вместе с Джейкобом Кингстоном, главой компании Washakie Renewable Energy LLC и финдиректорм Исайей Кингстоном. Указанные лица обвиняются в растрате налоговых субсидий на сумму более 500 миллионов долларов США посредством мошеннических торговых отчетов, и в других преступлениях. Для представшего перед судом в Солт-Лейк-Сити 27 января Терменджяна прокурор потребовал до 130 лет лишения свободы за 10 отдельных преступлений, для братьев Кингстон, которые признали себя виновными – до 30 лет. В результате семинедельного судебного разбирательства суд подтвердил их вину. В то же время Мубариз Мансимов отрицает свои отношения с Терменджяном: "Ни один армянин не может и приблизиться ко мне. Это клевета армянской диаспоры". Однако материалы следствия дают основание утверждать, что заявления не соответствуют действительности, и что в отношениях между сторонами имеются подозрительные моменты. "Мубариз Мансимов был нашим партнером. В 2016 году Мансимов и я создали компанию Palmali USA LLC по поручению моего отца. То, что говорит Мансимов - ложь", - сказал в суде сын Л.Терменджяна - Джордж Терменджян. 27 октября 2016 года Терменджян и братья Кингстон совместно с Мубаризом Мансимовым создали судоходную компанию для транспортировки нефти с регистрационным номером 201630710161. В документ № 16-499992 от 18 ноября 2016 года, выданном правительством Калифорнии, говорится, что Джордж, сын Левона Терменджяна, был назначен менеджером Palmali USA LLC, а офис компании располагается по адресу: 1234 W Cowles St, Long Beach, CA 90813.