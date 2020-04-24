В Иране снижается смертность от коронавируса

За прошедшие сутки в Иране от нового коронавируса скончались еще 60 человек, что является минимумом за последние полтора месяца. Об этом сказал представитель Минздрава ИРИ Киануш Джаханпур.

По его словам, общее количество смертей от коронавируса в Иране возросло до 5 710.

Джаханпур отметил, что за последние сутки выявлены 1 153 новых случая заражения коронавирусом, в общей сложности число инфицированных достигло 90 481. Из них 3 079 человек находятся в тяжелом состоянии. Он добавил, что на данный момент вылечились 69 657 человек.