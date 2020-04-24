Иран разделят на зоны из-за COVID-19

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о том, что Исламская Республика будет разделена на несколько зон, в зависимости от опасности распространения коронавируса. Такие меры необходимы для борьбы с коронавирусом.

"Страна будет разделена на районы трех типов — белые, желтые и красные. Ограничения и нормы, связанные с коронавирусом, будут проводиться в рамках этого трехзонного разделения", — цитирует РИА Новости заявление Роухани.

По его словам, подобное деление зависит от уровня заражения коронавирусом на местах, где, в зависимости от принадлежности к той или иной категории, будут приниматься соответствующие меры.

В белых, уточнил Роухани, планируется открыть религиозные места, возобновить отправление религиозных культов — запрещенной ранее пятничной молитвы, а также разрешить собрания населения.