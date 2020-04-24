В Азербайджане выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, 59 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1 645 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1139 человек вылечились, 21 скончался, 485 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 25 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.