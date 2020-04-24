В России вице-спикера взяли под домашний арест

Вице-спикер парламента Бурятии Баир Жамбалов помещен под домашний арест на два месяца, до 25 июня, за дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели 17-летней девушки. Такое решение вынес Советский районный суд Улан-Удэ в воскресенье, сообщает ТАСС.

Авария произошла 5 января в Прибайкальском районе Бурятии. Принадлежащий политику Toyota Land Cruiser Prado сбил на большой скорости 17-летнюю девушку, переходившую дорогу, и скрылся. Изначально вину пытался взять на себя спутник Жамбалова — местный бизнесмен Галуст Пилосян. Предприниматель явился в отделение полиции, против него было возбуждено уголовное дело. Но следствие собрало доказательства того, что за рулем на самом деле был вице-спикер местного заксобрания.

Баиру Жамбалову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия») и ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Он был арестован 25 апреля.

Жамбалов в марте написал заявление о сложении полномочий с поста вице-спикера, но региональный парламент пока не успел собраться и принять его. Президиум генсовета «Единой России» снял его с должности секретаря бурятского регионального отделения и исключил из партии.