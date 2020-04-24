Синоптики рассказали о погоде на завтра
В понедельник, 27 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром будет туманно, северо-западный ветер перейдет в юго-восточный, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 9-12, днем 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами туман, подует восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 5-10, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.