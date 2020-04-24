Кремль: Россия сможет прожить при низких ценах на нефть

Россия сможет существовать и в условиях экстремально низких цен на нефть, но нельзя поддаваться популистским призывам о тратах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Да. Сможет. Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности», — цитирует РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, в связи с этим «надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов».

«Именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, что давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику», — заявил Песков.

Сам нынешний кризис представитель Кремля назвал «беспрецедентным», отметив, что поэтому сейчас нельзя делать экономические прогнозы на год или два вперед: «Вызовы поступают каждый день, каждый час. Нужно их регулировать в ручном режиме».