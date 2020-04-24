В Туркмении госслужащим снова запретили красить волосы

В госучреждениях и на предприятиях Ашхабада снова ужесточили запреты и требования к внешнему виду женщин.

«Бюджетным работникам, в том числе преподавательницам, опять запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, делать маникюр и педикюр», - сообщает Радио Азатлык.

Весной 2018 года вводились подобного рода запреты и ограничения, однако со временем их несколько смягчили.

Радио Азатлык отмечает, что под запрет попали и широкие воротники, украшенные национальными узорами: «Женщинам-бюджетникам также предписали носить «узкие, простые и скромные» воротники».

Корреспонденту издания стало известно, что вслед за объявлением новых требований владельцев салонов красоты и парикмахерских вызывали в полицию и предупреждали о том, что ограничения распространяются и на их работу.