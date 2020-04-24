Песков: когда звонит Путин, «никто не медлит с ответом»

На специальном коммутаторе президента находятся имена руководства правительства, руководителей соответствующих ведомств, администрации и других абонентов, рассказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это никакая не новация. Это обычная практика президента, — пояснил Песков. — Потому что встречи же тоже проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии».

Пресс-секретарь Путина заверил, что когда звонит президент, «никто не медлит с ответом», и сам он отвечает максимально быстро, если находится в рабочем кабинете.

«Это главный телефон. Бывают моменты, когда чиновник может быть где-то в соседнем кабинете, на совещании. Я понимаю, что журналистам хочется считать количество секунд, за которые поднимается трубка, но это абсолютно рабочая ситуация», — добавил Песков.