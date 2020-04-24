Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16:30

Сорок лет назад, 24 апреля 1980 года, американская армия, спецназ и ЦРУ начали операцию «Орлиный коготь» (Eagle Claw) – попытку силового освобождения заложников, находившихся в посольстве США в Тегеране. В истории любой спецслужбы есть страницы, которые вспоминаются с неохотой – и не в силу людских потерь, а в результате оглушительных провалов. Для Америки 80-х такой была «высадка в заливе Свиней» на Кубе в 1961-м. Но в мае 1980 года, тогдашний президент США и верховный главнокомандующий Джимми Картер объявил в стране траур по восьми погибшим американским военнослужащим.

Что? Как? – были первыми вопросами прессы, ведь война во Вьетнаме уже пять лет как завершилась, а до другой, в Ираке, еще было долгих одиннадцать лет. Вскоре стало известно, что парни, по которым был общенациональный траур, погибли в боевых действиях особого рода – в спецоперации на территории суверенного государства. Причем, не достигнув результата. В феврале 1979 года в Иране власть перешла в руки духовенства во главе с аятоллой Хомейни, провозгласившим создание «исламской республики». После свержения шахского режима отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились. 4 ноября 1979 года группа иранских студентов – адептов духовного лидера иранской революции аятоллы Хомейни, поддержанные правительством Ирана, захватила американское посольство в иранской столице. 53 сотрудника посольства удерживались в качестве заложников. Это было сделано под предлогом того, что посольство стало «гнездом шпионажа» против Ирана и Исламской революции. Что, кстати, подтвердили опубликованные позднее документы, захваченные в американском диппредставительстве. Студенты потребовали от Америки выдачи бывшего шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (вместе с семьей монарх покинул страну) и, главное, возвращения награбленных богатств, размещенных в банках Запада, примерно 4 миллиардов долларов. Судьба которых, кстати, до сих пор покрыта мраком – банки умеют хранить свои тайны.

Угрозы в адрес Тегерана со стороны американского Госдепа не помогали. Картер и Бжезинский некоторое время поигрались с идеей ответного захвата иранских заложников на территории США, но быстро от нее отказались. Американцы боялись, что непредсказуемые аятоллы начнут расстреливать заложников из посольства – и как прикажете поступать с захваченными иранцами? Бжезинский тогда мрачно прокомментировал: «Они всегда могут вывалиться из вертолета в Красное море по дороге домой». И в Вашингтоне решились на дерзкую спецоперацию, в ходе которой планировалось не только спасти заложников из посольства, но и восстановить изрядно подмоченный захватом имидж США на Ближнем Востоке. Как видится сейчас, спустя годы, одной из основных причин именно такого решения, приведшего к трагическим последствиям, был еще и неуемный зуд американских политиков, военных и разведчиков в желании испытать в деле сразу две новинки – только что закончившую формирование группу американского спецназа «Дельта форс», или в обиходе – просто отряд «Дельта». И создававшееся тогда в строгой секретности вертолетное спецподразделение 160 («Ночные охотники») под командованием полковника ВВС Дэна Кайла. Спецподразделение 160, сформированное из опытных пилотов-добровольцев, было оснащено новейшими вертолетами «Литл Бёрд» – сверхскоростными, маневренными и малошумными. Было и еще одно обстоятельство, политический нюанс, без которого никуда в подобного рода историях. Соперником Картера на предстоящих выборах должен был стать герой вестернов Рональд Рейган. В этой ситуации главе Белого дома было весьма соблазнительно продемонстрировать избирателям — он тоже парень не промах и умеет решать проблемы страны в классическом ковбойском стиле. Бах-бах-бах — и все враги США лежат мертвыми в уличной пыли. Картер не рискнул использовать американские войска, чтобы поддержать своего верного союзника, иранского шаха – и теперь у него появился шанс показать, что он гораздо круче, чем о нем говорят. По стечению обстоятельств, именно 4 ноября 1979 года стало датой завершения формирования «Дельты». Формально подразделение было готово к выполнению боевых задач, на деле же Беквит наверняка понимал, что начинать стоило бы с операции попроще.

Но ведь и план операции, рассекреченный лишь несколько лет назад, не казался слишком уж сложным. «Дельтовцам» всего-то надо было перелететь с базы США в Омане на аэродром подскока в иранской пустыне, там пересесть на вертолеты, перелететь в следующую точку около Тегерана, там пересесть в грузовики, которые должны были обеспечить заранее заброшенные агенты ЦРУ, и взять штурмом захваченное посольство. Последний пункт особых опасений не вызывал — вряд ли иранцы были готовы отражать полномасштабную атаку посреди собственной столицы. Затем в планах освобожденных заложников и «дельтовцев» вновь подбирали вертолёты и доставляли на следующий аэродром, в полусотне километров от Тегерана, который к этому моменту должны были захватить рейнджеры из 75-го полка. Там все рассаживались по транспортным самолётам и благополучно разлетались по домам, а в овальном кабинете открывали шампанское за победу «Дельты» и заодно — Джимми Картера на будущих выборах. Миссия выполнима, план отличный, - считали организаторы операции, забыв нехитрую мудрость, которую вбивают в головы даже на краткосрочных курсах младших лейтенантов: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Проблемы начались еще на подготовительном этапе. «Вертолетную» составляющую было решено укомплектовать палубными машинами RH-53D. Эти машины имелись на борту находящихся поблизости авианосцев, так что их вылет не привлек бы особого внимания. Но их штатные экипажи имели опыт в поиске и тралении морских мин - задача, мягко говоря, отличающаяся от высадки десанта в глубине враждебной страны. По настоянию Беквита их заменили на пилотов однотипных десантных CН-53 из Корпуса морской пехоты США. Это было уже чуть лучше, но и эти пилоты обучались, главным образом, высадке с кораблей в светлое время суток. По плану же вертолетам предстоял дальний полет в ночное время и на малой высоте. Еще одним сомнительным моментом был выбор места временного аэродрома, получившего название «Пустыня-1». В этом качестве было решено использовать заброшенный британский аэродром времен Второй мировой войны. По данным спутниковой разведки, никакой активности иранцев в этом районе не фиксировалось. Анализ проб подтвердил, что старый аэродром вполне способен принять C-130. Это была хорошая новость. Плохая же заключалась в том, что прямо через аэродром проходило шоссе, по которому перемещались автомобили. Но, поскольку перекраивать весь план операции было сложно и долго, командование решило поступить по принципу «если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов». Появление иранских машин было наречено «аномалией» и не отразилось в расчетах. А потом начался просто какой-то злой рок…