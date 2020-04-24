За сутки в Испании из-за коронавируса нового типа скончались 288 человек. Этот показатель стал самым низким с 19 марта, сообщил Минздрав королевства.

Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 23 190. Число инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, составило 207 634 и выросло за сутки на 1 729. Выздоровели с начала эпидемии 98 732 пациента, этот показатель вырос за 24 часа на 3 024, отмечает ТАСС.

Антирекорд по числу погибших за сутки был зафиксирован 1 апреля, когда объявили о 950 жертвах коронавируса.

По данным газеты El Pais, среди инфицированных более 37,5 тыс. - медперсонал.