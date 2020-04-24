Журнал пишет о распространенном в интернет-сети письме, в котором якобы генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг информирует министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса , что альянс в мае 2020 года отзовет своих военных из этой страны.

Влиятельное немецкое издание Die Welt в недавном выпуске пишет об усилении кампании дезинформации против НАТО в балтийских странах — Литве, Латвии и Эстонии.

Поводом для такого шага будто бы является растущее число заболеваний Covid-19 среди солдат НАТО.

«А затем будем сотрудничать с Литвой другими способами», - говорится в письме, появившемся в Сети 21 апреля, и вызвавшее недоумение и опасения, что из-за пандемии Литва лишится защиты перед наращивающей мускулы Москвой.

Как известно, с 2017 года на территории Литвы, как и других стран Балтии, пребывает одна из четырех многонациональных боевых групп, задачей которых является оборона восточного фланга НАТО. Остальные части контингента размещены в Польше, Латвии и Эстонии, общим числом в 5 тысяч военнослужащих.

Как пишет Die Welt, это письмо — часть дезинформационной кампании, «фальшивка, которая очень напоминает аутентичный документ, дабы НАТО разослало опровержения, чтобы успокоить переполох в Литве». По мнению газеты, эта ситуация двумя способами показывает, с какими вызовами может столкнуться Альянс в странах Балтии во время коронавируса. «Вирус — оказия для слива фальшивой информации о заболевании солдат и тайных лабораториях НАТО биологического оружия, которая имеет целью посеять беспокойство среди жителей Литвы, а также среди союзников по блоку». Издание цитирует анонимного дипломата НАТО, который подтверждает, что кампания дезинформации против НАТО и солдат Альянса в балтийских странах заметно усилилась.

Одновременно, пишет газета, солдаты фактически подвергают свое здоровье опасности, чему примером ситуация на французском авианосце «Шарль де Голль», где половина экипажа оказалась заражена.

Известно, что в Литве есть случаи заболевания солдат бундесвера вирусом Covid-19. По мнению Die Welt, наблюдатели опасаются, что НАТО во время пандемии может не быть в состоянии уверенно гарантировать транспорт, питание и, в конце концов, боеготовности на восточном фланге, где Россия и так имеет стратегический перевес.