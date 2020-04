На это неравновесие указывают авторы эстонского think tank - International Centre of Defence and Security, среди которых Бен Ходжес, бывший главнокомандующий американских сухопутных сил в Европе. По их мнению, среди слабых сторон НАТО ограниченная мобильность, еще более отягощенная закрытием границ и непрозрачные структуры руководства.

Однако вирус, вопреки фальшивкам, не ослабил боеготовность Альянса в Балтии. В разговоре с Die Welt командир батальона бундесвера в Литве Аксель Ниманн признал, что в минувшие недели были небольшие задержки с транспортом довольствия, но с каждым разом оно было надежно обеспечено. И боеготовность солдат ни разу не была поставлена под угрозу. Что касается заболеваний, 22 марта был подтвержден один случай коронавируса среди военнослужащих размещенного в Литве батальона бундесвера. «Мы немедленно ввели жесткие меры карантинных ограничений», - сказал Ниманн. В этот момент, по его словам, число заболевших выражается однозначной цифрой.

«Ситуация под контролем», - пишет Die Welt, ссылаясь на источники в бундесвере. Вскоре в Литву прибудет новая смена немецких солдат. Однако они проведут две недели на карантине.

Ротация произойдет в июле.

Несмотря на пандемию, Россия, судя по всему, не остановила своих военных учений.

«В середине марта мы наблюдали значительную военную активность России: учения в Западном военном округе. Российские военные суда в Северном море и российский атомный бомбардировщик над Атлантикой», - говорит дипломат НАТО, цитируемый Die Welt. До этого активность была на обычном уровне, который и так был подавляющим даже во время, когда НАТО не должен был заниматься пандемией, добавляет газета.

«Актуальное усиленное присутствие Альянса на восточном фланге, которое в сравнении с российским присутствием в Западном военном округе выглядит ничтожным, было бы в случае агрессии противника той силой, которая была бы пожертвована, давая повод для реакции НАТО. Ее Россия не хочет провоцировать, так как долговременной целью России является более слабый «низ» НАТО», пишет Die Welt.

Дипломат Альянса говорит, что цель, которой является устрашение противника, реализована. «Несмотря на это, НАТО в странах Балтии должно подготовиться к тяжелым временам в виду коронавируса и усиления дезинформационной кампании», резюмирует газета.