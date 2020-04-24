Коронавирус ослабляет восточный фланг НАТО наш обзор
Влиятельное немецкое издание Die Welt в недавном выпуске пишет об усилении кампании дезинформации против НАТО в балтийских странах — Литве, Латвии и Эстонии.
Журнал пишет о распространенном в интернет-сети письме, в котором якобы генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг информирует министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, что альянс в мае 2020 года отзовет своих военных из этой страны.
Поводом для такого шага будто бы является растущее число заболеваний Covid-19 среди солдат НАТО.
«А затем будем сотрудничать с Литвой другими способами», - говорится в письме, появившемся в Сети 21 апреля, и вызвавшее недоумение и опасения, что из-за пандемии Литва лишится защиты перед наращивающей мускулы Москвой.
Как известно, с 2017 года на территории Литвы, как и других стран Балтии, пребывает одна из четырех многонациональных боевых групп, задачей которых является оборона восточного фланга НАТО. Остальные части контингента размещены в Польше, Латвии и Эстонии, общим числом в 5 тысяч военнослужащих.
Как пишет Die Welt, это письмо — часть дезинформационной кампании, «фальшивка, которая очень напоминает аутентичный документ, дабы НАТО разослало опровержения, чтобы успокоить переполох в Литве». По мнению газеты, эта ситуация двумя способами показывает, с какими вызовами может столкнуться Альянс в странах Балтии во время коронавируса. «Вирус — оказия для слива фальшивой информации о заболевании солдат и тайных лабораториях НАТО биологического оружия, которая имеет целью посеять беспокойство среди жителей Литвы, а также среди союзников по блоку». Издание цитирует анонимного дипломата НАТО, который подтверждает, что кампания дезинформации против НАТО и солдат Альянса в балтийских странах заметно усилилась.
Одновременно, пишет газета, солдаты фактически подвергают свое здоровье опасности, чему примером ситуация на французском авианосце «Шарль де Голль», где половина экипажа оказалась заражена.
Известно, что в Литве есть случаи заболевания солдат бундесвера вирусом Covid-19. По мнению Die Welt, наблюдатели опасаются, что НАТО во время пандемии может не быть в состоянии уверенно гарантировать транспорт, питание и, в конце концов, боеготовности на восточном фланге, где Россия и так имеет стратегический перевес.
На это неравновесие указывают авторы эстонского think tank - International Centre of Defence and Security, среди которых Бен Ходжес, бывший главнокомандующий американских сухопутных сил в Европе. По их мнению, среди слабых сторон НАТО ограниченная мобильность, еще более отягощенная закрытием границ и непрозрачные структуры руководства.
Однако вирус, вопреки фальшивкам, не ослабил боеготовность Альянса в Балтии. В разговоре с Die Welt командир батальона бундесвера в Литве Аксель Ниманн признал, что в минувшие недели были небольшие задержки с транспортом довольствия, но с каждым разом оно было надежно обеспечено. И боеготовность солдат ни разу не была поставлена под угрозу. Что касается заболеваний, 22 марта был подтвержден один случай коронавируса среди военнослужащих размещенного в Литве батальона бундесвера. «Мы немедленно ввели жесткие меры карантинных ограничений», - сказал Ниманн. В этот момент, по его словам, число заболевших выражается однозначной цифрой.
«Ситуация под контролем», - пишет Die Welt, ссылаясь на источники в бундесвере. Вскоре в Литву прибудет новая смена немецких солдат. Однако они проведут две недели на карантине.
Ротация произойдет в июле.
Несмотря на пандемию, Россия, судя по всему, не остановила своих военных учений.
«В середине марта мы наблюдали значительную военную активность России: учения в Западном военном округе. Российские военные суда в Северном море и российский атомный бомбардировщик над Атлантикой», - говорит дипломат НАТО, цитируемый Die Welt. До этого активность была на обычном уровне, который и так был подавляющим даже во время, когда НАТО не должен был заниматься пандемией, добавляет газета.
«Актуальное усиленное присутствие Альянса на восточном фланге, которое в сравнении с российским присутствием в Западном военном округе выглядит ничтожным, было бы в случае агрессии противника той силой, которая была бы пожертвована, давая повод для реакции НАТО. Ее Россия не хочет провоцировать, так как долговременной целью России является более слабый «низ» НАТО», пишет Die Welt.
Дипломат Альянса говорит, что цель, которой является устрашение противника, реализована. «Несмотря на это, НАТО в странах Балтии должно подготовиться к тяжелым временам в виду коронавируса и усиления дезинформационной кампании», резюмирует газета.