А что происходит в крупнейшей стране Центральной и Восточной Европы — Польше? Благодаря соблюдению строгих правил поведения, принятых правительством этой страны, отсутствию резкого роста заболеваний после праздника Пасхи, чего опасались власти, пик заболеваний здесь, по мнению министра здравоохранения Лукаша Шумовского , придется на осень.

В Европе начинается осторожная и постепенная волна отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Как мы сообщали, Чехия уже открыла свои границы, о возвращении экономической активности с 1 мая объявила Норвегия, делают послабления своим гражданам Германия, Нидерланды, Австрия и Бельгия. Оживает жизнь в странах Балтии.

По данным министра, сейчас уровень заболеваний по воеводствам относительно почти 40-миллионного населения Польши невелик — около 400 зараженных в сутки.

К сожалению, как и в условиях любой пандемии, летальные исходы — неизбежная часть протекания опасной инфекции. Он отметил, что уходят из жизни пациенты, у которых были обнаружены и хронические болезни, и те, кто провел в стационаре более двух недель.

Министр здравоохранения страны обратил внимание журналистов Polsat News на то, что рост заболеваний продолжается, хотя его темпы все же медленнее, чем предполагалось.

- У нас есть исследования, прогнозы, - сказал он. - Очевидно, что моделей развития процесса много, и каждая группа исследователей, которая создает такую модель, принимает немного отличающиеся допущения, а мы знаем, что это похоже на прогнозирование погоды или прогнозирования определенного, очень сложного процесса с малым количеством данных для этого. И прогнозы говорят, что мы отодвигаем пик, - несмотря на изоляцию, на то, что в Пасху не выходили из дому, и благодаря этому у нас нет резкого роста заболевших, - отодвигаем пик заболеваний все дальше, - подчеркнул Л. Шумовски.

Он добавил, что «сейчас все чаще речь идет об осени — сентябре, октябре, ноябре». В то же время он предупредил, что есть прогнозы, говорящие о более раннем пике. Министр считает, что благодаря режиму соблюдения дистанции, ношению людьми масок на улице, рост заражений будет медленным.

Когда его спросили насчет идеи увеличения тестирования граждан страны, он ответил, что согласен с этой мыслью, однако, в сравнении с Германией, где ежесуточно делаются около 100 тысяч тестов, в Польше мощности лабораторий позволяют проводить пока что лишь 25 тысяч тестов.

К тому же, сказал Л.Шумовски, польские тесты на коронавирус пока еще в стадии разработки и акцептирования, отметив, что чем быстрее они появятся, тем лучше.

Интерес к личности министра в Польше в последнее время подогрет информацией, просочившейся в прессу: он является членом одной из самых таинственных и влиятельных организаций — Мальтийского ордена.