190 манатов еще для 50 тысяч безработных

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило единовременную выплату в размере 190 манатов еще для 50 тысяч малообеспеченных лиц, зарегистрированных в качестве безработных. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, охват программы по единовременной выплате расширен втрое, теперь она будет включать в себя 600 тысяч человек. Процесс перечисления средств по вышеуказанной выплате начался 9 апреля и продолжается на ежедневной основе. В рамках программы средства уже перечислены для 400 тысяч безработных. В целом Минтруда перечислило средства в размере 76 миллионов манатов.

После перечисления средств по единовременной выплате для зарегистрированных в качестве безработных, на сотовые телефонные номера, указанные при регистрации, отправляются соответствующие уведомления в виде СМС.

После получения разрешения на выход из дома эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт», в соответствии с указаниями в сообщении, и имея при себе удостоверение личности.