В Грузии из-за вспышки коронавируса закрыли поселок
За последние 24 часа в Грузии было проведено 822 теста на наличие коронавируса, из которых 29 оказались положительными, сказал заместитель директора Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе.
Общее количество зараженных увеличилось до 485, 139 человек выздоровели, шесть умерли, сообщает Sputnik Грузия.
Из 29 новых случаев коронавируса 19 выявлено в муниципалитете Тетрицкаро, из них 12 непосредственно в поселке Тетрицкаро. Исходя из этого, власти приняли решение закрыть поселок. В больнице Тетрицкаро введен режим карантина, поскольку первым инфицированным пациентом является медсестра данной клиники, сообщает Общественный вещатель. Подтвержденные 19 контактов являются ее контактами, тогда как источник заражения самой медсестры на данном этапе неизвестен.