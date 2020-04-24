В Узбекистане чиновников будут штрафовать за неиспользование госязыка

Минюст Узбекистана разработал законопроект, предполагающий штрафы для должностных лиц за неиспользование государственного языка в процессе делопроизводства.

Согласно тексту законопроекта, штрафы могут составить от двух до пяти базовых расчетных величин, принятых в республике (от 446 тыс. сумов до 1,115 млн. сумов или $44-110). Это предлагается сделать за счет дополнения к ст. 42 «Нарушение законодательства о государственном языке» КоАП республики, передает агентство «Фергана».

Данная мера, по мнению разработчиков проекта, позволит повысить ответственность должностных лиц и ускорит перевод документооборота на государственный язык.

Ранее Министерство юстиции сообщило, что на общественном портале по обсуждению проектов нормативно-правовых актов Regulation.gov.uz проекты, не имеющие версии на узбекском языке, будут автоматически отклоняться.