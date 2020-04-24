Сенатор США: Пекин ответственен за смерть 53 тысяч американцев

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил провести проверку в лабораториях китайского города Ухань, где впервые был выявлен коронавирус нового типа.

Как сообщает Anadolu, в интервью телеканалу Fox News сенатор возложил на Пекин ответственность за смерть, по меньшей мере, 53 тысяч американцев от коронавируса и положение 26 миллионов американцев, оставшихся без работы.

По его словам, если Китай не изменит своей позиции, то против этой страны необходимо ввести санкции.

Американский сенатор отметил, что в Китае людей осуждают за религиозные убеждения, и "второй страны, которая могла бы нести подобный ущерб мировому сообществу нет".

Линдси Грэм считает, что китайские эксперты должны содействовать американской инспекции в лабораториях Ухани и призвал закрыть рынки по продаже летучих мышей, обезьян и других экзотических животных в КНР.