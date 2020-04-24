Тяжелые аварии в Азербайджане: есть жертвы
В Бардинском и Кюрдамирском районах Азербайджана произошли дорожно-транспортные происшествия, в результате которых двое погибли, двое получили ранения.
Как передает Report, в Кюрдамире на автомагистрали Баку - Газах, у села Хырдапай автомобиль BMW потерял управление и, съехав с дороги, загорелся. В результате ДТП заживо сгорел водитель.
Вторая авария произошла на участке трассы Евлах - Бахрамтепе на территории села Гобар Бардинского района. В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2107 и Nissan водитель последнего погиб, а водитель и пассажир "семерки" получили тяжелые ранения. Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Барды.
Ведется расследование.