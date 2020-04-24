Зеленский отправился в зону отчуждения

«Чернобыльская катастрофа — это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира», — написал украинский лидер в своем Facebook.

Президент Украины также посетил сегодня Чернобыльскую зону отчуждения и наградил спасателей, которые принимали участие в тушении пожаров, в результате которых огонь уничтожил 11 тысяч гектаров леса, сообщила пресс-служба главы украинского государства.