Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач-педиатр, доктор медицинских наук Евгений Комаровский в инстаграме.

По словам специалиста, вероятность заражения и тяжесть заболевания зависят от количества вирусов, которые успели попасть в организм. Соответственно, больше всех рискуют люди, которые находятся рядом с зараженными и сидят в небольших, плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, "полет" инфекции увеличивается, если выдыхаемый больным человеком воздух смешивается с газами или аэрозолями.

Как отметил врач, больничные палаты возглавляют список мест, где "максимальна вероятность получить высокую инфицирующую дозу, потенциально способную убить": "Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь – это вообще идеальный способ повстречаться сразу с десятью инфицирующими дозами. Что, собственно, и подтверждается массовой заболеваемостью и гибелью медицинских работников".

Также среди небезопасных мест Комаровский выделил церкви, казармы, тюрьмы и метро.