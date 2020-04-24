Назван «запасной» преемник Ким Чен Ына
Если основным преемником северокорейского лидера Ким Чен Ына СМИ называют его сестру, то «запасным» можно считать младшего брата бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира — Ким Пхён Ира. Он большую часть времени провел послом в странах Восточной Европы, но не так давно вернулся домой, пишет «Лента.ру» со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований ИДВ РАН Константина Асмолова.
По словам Асмолова, Ким Пхён Ир преимущественно занимался дипломатической работой, в частности был послом КНДР в Чехии и Польше.
Еще одним возможным преемником северокорейского лидера ранее называли старшего брата Ким Чен Ына — 38-летнего Ким Чен Чхоля. Его до определенного момента считали вероятным наследником Ким Чен Ира, однако он уступил позиции младшему брату.
В случае смерти Ким Чен Ына, по данным СМИ, власть может перейти к его сестре Ким Ё Чжон — в конце 2019 года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии было принято решение, что при чрезвычайной ситуации во главе страны вместо нынешнего лидера встанет она. В настоящий момент Ким Ё Чжон является доверенным лицом лидера КНДР и считается вторым по влиятельности человеком в стране.