Назван «запасной» преемник Ким Чен Ына

Если основным преемником северокорейского лидера Ким Чен Ына СМИ называют его сестру, то «запасным» можно считать младшего брата бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира — Ким Пхён Ира. Он большую часть времени провел послом в странах Восточной Европы, но не так давно вернулся домой, пишет «Лента.ру» со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований ИДВ РАН Константина Асмолова.

сестра Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон

По словам Асмолова, Ким Пхён Ир преимущественно занимался дипломатической работой, в частности был послом КНДР в Чехии и Польше.

Еще одним возможным преемником северокорейского лидера ранее называли старшего брата Ким Чен Ына — 38-летнего Ким Чен Чхоля. Его до определенного момента считали вероятным наследником Ким Чен Ира, однако он уступил позиции младшему брату.

В случае смерти Ким Чен Ына, по данным СМИ, власть может перейти к его сестре Ким Ё Чжон — в конце 2019 года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии было принято решение, что при чрезвычайной ситуации во главе страны вместо нынешнего лидера встанет она. В настоящий момент Ким Ё Чжон является доверенным лицом лидера КНДР и считается вторым по влиятельности человеком в стране.

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