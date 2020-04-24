Советник Трампа: Безработица в США приближается к уровню Великой депрессии

Безработица в Америке из-за последствий распространения коронавирусной инфекции может достичь показателей Великой депрессии, которая продолжалась в период с 1929 по 1939 год. Такое мнение выразил старший советник президента США Кевин Хассетт в эфире телеканала Fox News.

По его словам, ситуация с экономикой сейчас действительно тяжелая. "Наша экономика испытывает крупнейшее потрясение", - признал Хассетт, не исключив "приближения безработицы к уровню, отмеченному во времена Великой депрессии", передает ТАСС.

"Достаточно вспомнить время рецессии 2008 года, когда мы потеряли в целом 8,7 млн рабочих мест. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней", - отметил старший советник главы государства.

Напомним, в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано свыше 940 тысяч случаев заражения COVID-19. Известно о смерти 54 тысяч человек.