Беларусь воспользовалась низкими ценами на нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси загружены почти на 100%, сказал первый заместитель премьер-министра страны Дмитрий Крутой.

"Мы действительно оперативно воспользовались этой ситуацией (снижением цен на нефть), восстановили все резервы, все емкости", - заявил Крутой, передает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, какая сейчас загруженность НПЗ, он отметил, что "загруженность близка к 100%".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закупить про запас нефтепродукты в условиях низких цен на нефть. "Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах - в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища", - сказал президент.