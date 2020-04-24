Поскольку все компании и организации в массовом порядке переносят рабочие процессы в онлайн, Teleport организовал бесплатную платформу видеоконференцсвязи между удаленными друг от друга людьми для совместной работы вне офисов и кабинетов как одна единая команда. Все что требуется для teleport видеоконференций - это компьютер, планшет или смартфон с камерой и микрофоном.

В условиях карантина и домашней самоизоляции в связи с эпидемией COVID-19 компания Teleport, стремясь поддержать предпринимаемые государством меры по борьбе с новым вирусом, с целью оказания поддержки государственным, образовательным и частным организациям в коммуникациях разработала и внедрила бесплатный и общедоступный продукт в формате видеоконференцсвязи - meet.teleport.az .

Видеозвонки, обладающие превосходным качеством и высокой чёткостью, максимально приближают виртуальные встречи к реальным. Доступны различные инструменты, такие как показ слайдов и презентаций, обмен текстовыми сообщениями, полная конфиденциальность и безопасность. Модераторы конференции могут удаленно управлять микрофонами участников, назначать выступающих, обмениваться сообщениями с помощью всего лишь одного клика.

Все серверы, на которых функционирует meet.teleport.az, находятся в Азербайджане, и не зависят от зарубежных компаний и загруженности на международных интернет-каналах. Таким образом, групповая видеоконференцсвязь, которая еще недавно была очень дорогой услугой, с помощью meet.teleport.az становится общедоступной.

О компании Teleport



Teleport - динамичная и быстро развивающаяся интернет-компания с креативной командой представляет собой азербайджанский бренд и предоставляет самые передовые интернет-услуги. Имея оптическую сеть передачи в Баку и на Апшероне, Teleport предоставляет скоростной доступ в интернет своим частным и корпоративным клиентам, является оператором Wi-Fi сети в жилых комплексах Баку и лицензионным IPTV оператором OTT услуг телевидения. В начале 2020 года Teleport запустил бесплатный мессенджер с функцией SIP телефонии teleport.az.