В ОПЕК назвали, какой будет цена нефти

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что цена за баррель сырой нефти к середине 2020 года составит около $40. Об этом заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

Аркаб отметил, что такой прогноз связан с несколькими аспектами. Во-первых, сокращение объема добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Во-вторых, оживление экономик стран, которые пройдут пандемию коронавируса и начнут восстанавливаться, пишут «Известия».

«Мировая экономика не останется такой парализованной. Например, Китай потребляет 11 млн баррелей в день, и восстановление в этой стране реально. Транспорт снова набирает обороты, и это повлечет за собой мировой спрос», — считает Аркаб.

Кроме того, алжирский министр процитировал отчет Международного энергетического агентства, в котором прогнозируется возвращение к норме в $35–37 за баррель уже с мая.