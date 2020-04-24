В Нидерландах норки массово заболели коронавирусом

Несколько норок на двух фермах в голландской провинции Северный Брабант заражены коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен.

По ее словам, животные испытывают пищеварительные проблемы и проблемы с дыханием. "Наше министерство подозревает, что речь идет о передаче вируса от человека к животному, так как у нескольких работников этих ферм имеются симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом", - цитирует ТАСС нидерландского министра.

Насколько известно, это первый случай, когда вызываемое коронавирусом заболевание выявлено у разводимых в промышленных масштабах животных.