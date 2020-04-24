В Британии резкое снижение смертности от коронавируса
Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает национальная служба здравоохранения. Это самый низкий показатель с конца марта.
Общее число умерших в стране превысило 20,7 тыс.
Коронавирусом заразились свыше 152,8 тыс. жителей Великобритании, 4 463 из них заболели за минувшие сутки.
Днем ранее в британских больницах скончались 813 человек, количество заболевших увеличилось на 4 913 человек.